Более 9 тысяч нарушителей масочного режима пойманы на Урале за новогодние праздники

Кроме того, в департаменте напомнили, что контроль за соблюдением мер был усилен с 30 октября 2021 года. Ежедневно контроль осуществляется в торговых центрах, магазине и общепите. с 1 по 10 января уже проверена 121 тысяча магазинов и кафе, а также 33,2 тысячи единиц общественного транспорта.