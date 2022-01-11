Тагильчанам показали дизайн-проект новой 17-метровой стелы

Новый памятник возведут уже в этом году на площади возле здания железнодорожного вокзала. Собой он будет представлять 17-метровую стелу, облицованную гранитом с основанием в виде равнобедренного треугольника и окруженную нисходящими пилонами.
Дизайн-проект был подготовлен Российским военно-историческим обществом. В настоящее время документация рассматривается специалистами МБУ «Тагилгражданпроект».
После подготовки проектно-сметной документации предстоит экспертиза и конкурсные процедуры по определению подрядной организации, которая выполнит проект. В августе Нижний Тагил отметит 300-летие и важно, чтобы этот объект, олицетворяющий один из самых героических периодов истории города и его жителей, открылся к юбилейной дате, отметил мэр Владислав Пинаев.
Основание стелы и боковые пилоны получит лазерную гравировку. Там появятся фотографии тагильчан, которые трудились в тылу во время Великой Отечественной войны. Этого ведь хотели сами жители города, пожелавшие увековечить их бессмертный подвиг.
В темное время суток обелиск и пилоны будут подсвечиваться. На прилегающей территории проведут наружное освещение, а все подходы к архитектурному сооружению вымостят тротуарной плиткой. Газоны засеют травой, сообщили в администрации города.