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Тагильчанам показали дизайн-проект новой 17-метровой стелы

11 января 13:23
Фото: Администрация Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле определились с дизайн-проектом новой стелы, которую планируется возвести на Привокзальной площади.

Новый памятник возведут уже в этом году на площади возле здания железнодорожного вокзала. Собой он будет представлять 17-метровую стелу, облицованную гранитом с основанием в виде равнобедренного треугольника и окруженную нисходящими пилонами.

Фото: Администрация Нижнего Тагила

Дизайн-проект был подготовлен Российским военно-историческим обществом. В настоящее время документация рассматривается специалистами МБУ «Тагилгражданпроект».

На привокзальной площади обещают поставить памятную стелу к юбилею Нижнего Тагила
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После подготовки проектно-сметной документации предстоит экспертиза и конкурсные процедуры по определению подрядной организации, которая выполнит проект. В августе Нижний Тагил отметит 300-летие и важно, чтобы этот объект, олицетворяющий один из самых героических периодов истории города и его жителей, открылся к юбилейной дате, отметил мэр Владислав Пинаев.

Основание стелы и боковые пилоны получит лазерную гравировку. Там появятся фотографии тагильчан, которые трудились в тылу во время Великой Отечественной войны. Этого ведь хотели сами жители города, пожелавшие увековечить их бессмертный подвиг.

Фото: Администрация Нижнего Тагила

В темное время суток обелиск и пилоны будут подсвечиваться. На прилегающей территории проведут наружное освещение, а все подходы к архитектурному сооружению вымостят тротуарной плиткой. Газоны засеют травой, сообщили в администрации города.

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#Мэрия#Мэр#Администрация#Нижний Тагил#Общество#300 лет Нижнему Тагилу
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