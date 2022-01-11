Жителей Екатеринбурга напугали автоматчики в камуфляже

Двое молодых мужчин вечером 10 января прогуливались по улице Вильгельма де Геннина. Одеты они были как военнослужащие на учениях. Лица скрывали маски, а головы защищали каски. В руках неизвестные сжимали автоматы.
Увидев их, жители домов решили выяснить в чем дело. Для этого они позвонили в правоохранительные органы, а те выяснили что это никакие не военные и тем более не террористы. Оружие и экипировка оказались частью игры в страйкбол. Товарищи возвращались с тренировки. Они не переоделись и не убрали «автоматы» в чехлы.
Молодых людей попросили больше не гулять в таком виде и отпустили домой, сообщает УК «Академический», сотрудники которого по камерам наружного наблюдения отслеживали передвижение странной пары.