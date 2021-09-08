СК Свердловской области проверит информацию о нападении с оружием в Екатеринбурге

СК Свердловской области проверит информацию о нападении с оружием в Екатеринбурге
СК Свердловской области проверит информацию о нападении с оружием в Екатеринбурге
Сегодня, 09:45ПроисшествияФото: 1MI
Глава Следственного комитета России дал поручение свердловским следователям проверить информацию о мужчине с ружьем, напавшем на квартиру соседей, имеющих ребенка-инвалида. Руководитель регионального СКР Михаил Богинский доложит о ходе проверки.

Информация о нападении нетрезвого мужчины с ружьем на квартиру соседей будет проверена Следственным управлением СКР по Свердловской области, руководитель регионального ведомства Михаил Богинский доложит о результатах проверки, сообщает пресс-служба СК по Свердловской области.

Пьяный мужчина ворвался в квартиру соседей, имеющих на попечении ребенка-инвалида, и устроил там стрельбу. Никто не пострадал.

Напомним, 6 сентября 2021 года конфликт между соседями в подъезде дома в Екатеринбурге привел к стрельбе.

Сюжеты:
Екатеринбург
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