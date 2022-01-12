Мэрия Нижнего Тагила усилит контроль за капремонтом ГДДЮТ

В Городском дворце детско-юношеского творчества Нижнего Тагила продолжаются замена кровли и фасадов, а также отделочные работы. По словам директора подрядчика МУП «Тагилдорстрой» Игоря Васильева, на тех этажах рабочие штукатурят и шпатлюют стены, в кабинетах производят стяжку полов и укрепляют несущие конструкции.