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Мэрия Нижнего Тагила усилит контроль за капремонтом ГДДЮТ

12 января 08:35
Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев планирует раз в неделю проводить совещания по ходу капремонта ГДДЮТ и усилить контроль. В настоящий момент в здании продолжается замена кровли, отделочные работы, а также прокладка сетей. Из нового — монтаж сцены.

В Городском дворце детско-юношеского творчества Нижнего Тагила продолжаются замена кровли и фасадов, а также отделочные работы. По словам директора подрядчика МУП «Тагилдорстрой» Игоря Васильева, на тех этажах рабочие штукатурят и шпатлюют стены, в кабинетах производят стяжку полов и укрепляют несущие конструкции.

Объем работ по реконструкции ГДДЮТ стал больше из-за обнаруженных во время ремонта существенных дефектов и разрушений конструкций, сообщает пресс-служба мэрии.

Помимо продолжающихся работ, в концертном зале начали монтаж механической части сцены, которая будет оснащена по последнему слову техники — в зале установят современные системы освещения, звукоусиления и другие новейшие технологии.

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила

В скором времени компания, которая будет заниматься оснащением скалодрома во дворце, также проанализирует возможности зала, составит проект и начнет работу.

Объем ремонта очень большой. Сроки сжатые. Любая большая стройка в самом начале требует особого внимания. Поэтому будем собираться каждую неделю и обсуждать все детали хода работ, подытожил в конце совещания глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Как продвигается капремонт ГДДЮТ в Нижнем Тагиле
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#Владислав Пинаев#ГДДЮТ#Капремонт#Игорь Васильев#Нижний Тагил#Общество
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