Судьба скалодрома после ремонта в ГДДЮТ взволновала тагильских скалолазов

Зал в ГДДЮТ необходимо отремонтировать. То, что сейчас там будет проходить ремонт, — не значит, что скалодрома там больше не будет. Решение принимаю не я об этом, но мы все очень надеемся, что скалодром будет восстановлен после ремонта, сказала начальник управления Ирина Еремеева.