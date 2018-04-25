Скалодром и мультиспортивный зал появятся в тагильском легкоатлетическом манеже
25 апреля, 16:15Спорт
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В планировании легкоатлетического манежа на Вагонке в Нижнем Тагиле особое внимание уделено размещению мультиспортивного зала и скалодрома для тренировок олимпийского уровня.
Сюжеты: Нижний Тагил
Начальник управления по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики Дмитрий Язовских отметил, что манеж должен стать мультиспортивным объектом. Он отметил, что в Нижнем Тагиле существует серьезная нехватка залов для гимнастики, передает агентство новостей «Между строк». Также Язовских рассказал, что в городе есть чемпионы мира по скалолазанью, но в Сведловской области нет для них трасс олимпийского уровня. Поэтому будет создан скалодром протяженностью 15 метров.
Легкоатлетический манеж будет построен районе дворца Ледового спорта, рядом с Курганом памяти. На постройку потребуется около 1,5 миллиардов рублей. Идею строительства манежа поддержал президент РФ Владимир Путин.
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