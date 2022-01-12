Муниципальное предприятие Первоуральска задолжало 33 млн рублей энергетикам

Заместитель главы Первоуральска по ЖКХ, городскому хозяйству и экологии Денис Поляков 10 января похвалил своих подчиненных. Он выразил им благодарность за дежурство в новогодние дни. По его словам, не было никаких серьезных происшествий. И даже перебои с электроснабжением, возникшие 8 числа из-за мощного снегопада, удалось устранить. Сделано это было менее чем за три часа. Аварийных ситуаций на сетях тепло- и водоснабжения в праздники не было.