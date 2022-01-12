Муниципальное предприятие Первоуральска задолжало 33 млн рублей энергетикам

Заместитель главы Первоуральска по ЖКХ, городскому хозяйству и экологии Денис Поляков 10 января похвалил своих подчиненных. Он выразил им благодарность за дежурство в новогодние дни. По его словам, не было никаких серьезных происшествий. И даже перебои с электроснабжением, возникшие 8 числа из-за мощного снегопада, удалось устранить. Сделано это было менее чем за три часа. Аварийных ситуаций на сетях тепло- и водоснабжения в праздники не было.
Через два дня после заявления Полякова на сайте Свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» появилось сообщение о проблемах с оплатой за поставку ресурсов.
Недополучив 33 миллиона рублей, компания обратилась в прокуратуру. Она просит провести проверку в отношении первоуральского муниципального предприятия «Единый расчетный центр». Собирая с жителей города плату за отопление и горячую воду, оно не рассчитывалось с подрядчиком. Учредитель МУПа — администрация Первоуральского городского округа — никак не контролировал ситуацию, и скопился долг в размере 32,8 млн рублей.
Фактически никаких мер контроля за экономической эффективностью деятельности ПМУП «ЕРЦ» не предпринималось, что повлекло неплатежеспособность и неэффективность предприятия. Более того, в начале ноября 2021 года постановлением главы Первоуральского ГО дома, находящиеся под управлением ПМУП «ЕРЦ» временно переданы под управление ООО ОЖК «ПРП», после чего директором предприятия Александром Булатовым в Арбитражный суд Свердловской области было направлено заявление о признании расчетного центра банкротом, прокомментировали ситуацию в «ЭнергосбыТ Плюс» региона.