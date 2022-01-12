TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Посинела спина, шла кровь: мать случайно задушила месячную дочку в Туринске

12 января 15:15
Фото: 1MI
В отношении 22-летней жительницы Туринска возбуждено уголовное дело из-за гибели месячной дочери. Инцидент случился 20 сентября. Девушка проживала вместе с мужем и годовалым сыном.

Утром девушка увидела, что малышка не дышит, а через пару минут с работы пришел супруг, который и вызвал «скорую помощь». Прибывшие через 10 минут медики поняли, что уже стало слишком поздно, сообщает «КП-Екатеринбург». По телефону уралец рассказал, что из носа у девочки пошла кровь, а также у нее посинела спина.

Семья была благополучной и не состояла на учете, но ранее мужчина имел судимость за угон. В результате экспертизы стало ясно, что ребенок умер от механической асфиксии от закрытия рта и носа. Ночью она спала вместе с матерью, предполагается, что та ненамеренно задавила девочку.

11 января следственный отдел СК завел уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Теперь женщине грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, 2 декабря 2021 года стало известно, что в Первоуральске умер трехмесячный ребенок. Причиной стала мама, которая сильно прижалась во сне к ребенку.

3-месячный ребенок в Первоуральске скончался из-за сильно прижавшейся во сне мамы
Узнать подробнее

Материалы по теме
Ребенок умер в поезде из Анапы в Екатеринбург5-месячный ребенок умер после самовольного ухода с мамой из больницы в Нижнем Тагиле
#Туринск#Несчастный случай#Свердловская область#Смерть ребенка#Смерть#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25