Ребенок умер в поезде из Анапы в Екатеринбург

Ребенок умер в поезде из Анапы в Екатеринбург
Ребенок умер в поезде из Анапы в Екатеринбург
Сегодня, 16:25ПроисшествияФото: 1MI
Ребенок скончался сегодня днем 26 августа в поезде, ехавшем из Анапы в Екатеринбург. Примерно за два часа до прибытия в Каменск-Уральский малышу стало плохо и он умер.

Ребенку было два года и он страдал ДЦП, пишет Е1 со ссылкой на собственный источник.

В Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР произошедшее подтвердили. Там отметили, что смерть ребенка связана с болезнью и в ней нет никакой криминальной составляющей.

На данный момент по данному факту проводится проверка.

В ведомстве объяснили, что ребенок ехал с родителями в поезде. По предварительным данным, он страдал болезнью, которая стала причиной смерти. На данный момент назначена экспертиза, которая позволит установить точную причину смерти.

Семья скончавшегося ребенка сошла с поезда в Каменске-Уральском.

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