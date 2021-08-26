Ребенок умер в поезде из Анапы в Екатеринбург

Ребенку было два года и он страдал ДЦП, пишет Е1 со ссылкой на собственный источник.
В Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР произошедшее подтвердили. Там отметили, что смерть ребенка связана с болезнью и в ней нет никакой криминальной составляющей.
На данный момент по данному факту проводится проверка.
В ведомстве объяснили, что ребенок ехал с родителями в поезде. По предварительным данным, он страдал болезнью, которая стала причиной смерти. На данный момент назначена экспертиза, которая позволит установить точную причину смерти.
Семья скончавшегося ребенка сошла с поезда в Каменске-Уральском.