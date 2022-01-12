За время действия комендантского часа в Нижнем Тагиле задержаны десятки детей

С 4 по 9 января в городах и селах Свердловской области проводилась оперативно-профилактическая акция «Комендантский патруль». Клубы, бары, кафе и другие объекты проверяли сотрудники полиции. Только в Нижнем Тагиле при этом было задействовано около 300 сотрудников МВД, которые посетили более одной тысячи мест возможного пребывания детей, в том числе заброшенные здания, чердаки и подвалы. И, как оказалось, не зря.