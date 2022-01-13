Евгений Куйвашев рассказал о планах выхода Свердловской области из «коронакризиса»

Евгений Куйвашев подчеркнул, что свердловчане научились жить в особых условиях пандемии. При этом глава региона отметил, что накладывает ограничения не лично он — только после соответствующих указаний главного санитарного врача Свердловской области. Причем издаёт указы об ограничениях глава региона с большой неохотой.