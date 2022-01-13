TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Евгений Куйвашев рассказал о планах выхода Свердловской области из «коронакризиса»

13 января 06:57
Фото: скриншот с прямой трансляции пресс-конференции
О жизни в новых реалиях и ограничения из-за коронавируса рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Глава региона поблагодарил всех за понимание и дал прогноз по жизни свердловчан в условиях COVID-19 на 2022 год.

Губернатор Свердловской области назвал 2021 год периодом осознания жизни в новых реалиях. Глава региона подчеркнул, что свердловчанам пришлось приспособиться, прожить какое-то время в ограничениях.

Мы оснастили и научились быстро развертывать койки. Наша область имеет полный запас кислорода на тот объем помощи, который необходим, сказал губернатор.

Евгений Куйвашев подчеркнул, что свердловчане научились жить в особых условиях пандемии. При этом глава региона отметил, что накладывает ограничения не лично он — только после соответствующих указаний главного санитарного врача Свердловской области. Причем издаёт указы об ограничениях глава региона с большой неохотой.

Когда санитарные врачи просят наложить какие-то ограничения, я отбиваюсь до конца. Чтобы, в том числе, поддержать наш малый и средний бизнес, сказал Евгений Куйвашев.

Глава региона поблагодарил всех, кто с пониманием отнесся к введению ограничений из-за коронавируса в Свердловской области.

Поэтому пиковые волны мы проходили напряженно, но безболезненно. Все зависит от того, как будем прививаться, подытожил губернатор.

В Свердловской области ограничения и режим QR-кодов могут ввести после 20 января.

Сроки повторного введения QR-кодов в Свердловской области перенесли на 20 января
Узнать подробнее

Материалы по теме
2021 стал очередным этапом войны коронавируса и человека
#Омикрон#Евгений Куйвашев#Вакцинация#Коронавирус#Эксклюзив#Коронавирус COVID-19
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25