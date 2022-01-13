Куйвашев: более 16 тысяч заявок на газификацию поступило от свердловчан

Работа по газификации, со слов главы региона, продолжается в 2022 году. От свердловчан поступило уже более 16 тысяч заявок. Три тысячи договоров уже заключены, еще 700 — исполнены. До конца года правительство планирует заключить договор с более 30 тысяч домовладений.