О мотивах лжеминеров школ в Екатеринбурге отчитались в ФСБ

Как выяснилось, сообщения рассылали иностранцы из-за рубежа. Основной целью злоумышленников являлась дестабилизация социально-политической обстановки на территории Среднего Урала. Это делалось за счет создания панических настроений и отвлечения внимания полиции и экстренных служб. Они выезжали на негодные объекты, что наносило экономический ущерб, сообщает УФСБ региона.