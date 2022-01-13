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О мотивах лжеминеров школ в Екатеринбурге отчитались в ФСБ

13 января 17:02
Фото: 1MI
Стало известно об итогах проверки массового «минирования» школ, которое произошло 12 января. Об этом отчитались в ФСБ. Их данные совпали со словами главы города Алексея Орлова.

Как выяснилось, сообщения рассылали иностранцы из-за рубежа. Основной целью злоумышленников являлась дестабилизация социально-политической обстановки на территории Среднего Урала. Это делалось за счет создания панических настроений и отвлечения внимания полиции и экстренных служб. Они выезжали на негодные объекты, что наносило экономический ущерб, сообщает УФСБ региона.

Напомним, за вчерашний день образовательные и другие организации Свердловской области получили 170 писем с сообщением о минировании.

О 170 письмах о минировании за день сообщили в МВД Екатеринбурга
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#Екатеринбург#Минирование#Свердловская область#Школа#Эвакуация#Новости УрФО#Общество
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