Власти региона планируют отреставрировать памятники культуры в Ирбите

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев анонсировал реставрацию памятников культуры Ирбита. Глава региона подчеркнул, что в этом городе состояние таких объектов оставляет желать лучшего.
Фундаменты объектов культурного наследия приходили в негодность, и в нашей памяти там обвалился один дом. Состояние памятников в Ирбите было хуже, чем в других городах, подчеркнул Евгений Куйвашев.
Глава региона отметил важность подхвата инициативы реставрации памятников культуры работоспособной командой, а также — финансовой поддержки процесса ремонта. Сложность вызывает тот факт, что в таких домах до сих пор живут люди.
Суть памятников Ирбита такова, что там живую люди, причем не в лучших условиях, заявил губернатор.