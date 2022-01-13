Водитель в Екатеринбурге посреди дороги устроил потасовку с полураздетой девушкой

Вечером 12 января на улице Мехренцева в Екатеринбурге остановился автомобиль. Из него вышел мужчина, а за ним выбежала полураздетая девушка. Молодые люди стали о чем-то спорить посреди дороги. Присутствие других водителей их ничуть не смущало. Они не столько разговаривали, сколько кричали друг на друга.
На девушке при этом были только джинсы и лифчик, а мужчина вышел на мороз одетым по зимнему. По словам очевидцев, она попыталась убежать от водителя, но тот схватил ее за волосы, затолкал в автомобиль и увез. Вмешиваться в конфликт наблюдавшие все это не стали.
После произошедшего эту же машину видели у одного из многоквартирных домов. Оттуда доносились женские крики о помощи.