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Детский сад «Радость» из Нижнего Тагила стал призером чемпионата профмастерства

14 января 10:37
Фото: 1MI
Работники нижнетагильского детского сада № 45 «Радость» заняли третье место на первом чемпионате Свердловской области по профессиональному мастерству.

Соревнования такого уровня в Свердловской области проводились в 2021 году. Их участниками были работники организаций образования, культуры и социальной сферы. В номинации «Лучшее учреждение» победу одержал нижнетагильский детсад № 45.

Его представители на конкурсе презентовали концепцию загородного образовательного учреждения для дошкольников «Лесная сказка». Они не только смогли рассказать об управлении эти объектом, но и раскрыли тонкости создания комфортных условий для развития и оздоровления подрастающего поколения. По итогу судейства коллективу присудили почетное третье место.

Организатором конкурса профессионального мастерства была «Международная Академия развития образования». По решению жюри, детский сад из Нижнего Тагила будет участвовать в «Первом смотре-конкурсе профессионального мастерства среди образовательных учреждений Союзного государства РОССИЯ-БЕЛАРУСЬ — 2022», сообщает пресс-служба администрации города.

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#Профмастерство#Сказка#МАДОУ Радость#Свердловская область#Конкурс#Радость#Нижний Тагил#Общество
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