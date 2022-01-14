Детский сад «Радость» из Нижнего Тагила стал призером чемпионата профмастерства

Его представители на конкурсе презентовали концепцию загородного образовательного учреждения для дошкольников «Лесная сказка». Они не только смогли рассказать об управлении эти объектом, но и раскрыли тонкости создания комфортных условий для развития и оздоровления подрастающего поколения. По итогу судейства коллективу присудили почетное третье место.