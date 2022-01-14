Детский сад «Радость» из Нижнего Тагила стал призером чемпионата профмастерства

Соревнования такого уровня в Свердловской области проводились в 2021 году. Их участниками были работники организаций образования, культуры и социальной сферы. В номинации «Лучшее учреждение» победу одержал нижнетагильский детсад № 45.
Его представители на конкурсе презентовали концепцию загородного образовательного учреждения для дошкольников «Лесная сказка». Они не только смогли рассказать об управлении эти объектом, но и раскрыли тонкости создания комфортных условий для развития и оздоровления подрастающего поколения. По итогу судейства коллективу присудили почетное третье место.
Организатором конкурса профессионального мастерства была «Международная Академия развития образования». По решению жюри, детский сад из Нижнего Тагила будет участвовать в «Первом смотре-конкурсе профессионального мастерства среди образовательных учреждений Союзного государства РОССИЯ-БЕЛАРУСЬ — 2022», сообщает пресс-служба администрации города.