Обследование школьников на штаммы COVID-19 пройдет в Нижнем Тагиле

Это не связано с какими-то большим количеством заболевания в учреждениях. Исследования проводятся не только в Нижнем Тагиле, но и других крупных городах Свердловской области: Первоуральске, Екатеринбурге и Каменске-Уральском. Будет проведена диагностика различных штаммов коронавируса, определение носителей инфекции. Обследовано будет более полутора тысяч человек, рассказал редакции TagilCity.ru заместитель начальника Нижнетагильского отдела управления Роспотребнадзора Юрий Огнев.