TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Студенты тагильского Машиностроительного техникума вернулись на учебу на Вагонку

14 января 05:37
Фото: Яндекс.Карты
11 января студенты Машиностроительного техникума Нижнего Тагила вернулись после каникул в здание на проспекте Вагоностроителей, 14а.

В первый день после каникул дети вышли на учебу в здание техникума на Вагонке. Пока никакой новой информации о консервации здания нет, рассказала подписчица редакции TagilCity.ru.

Эту информацию подтвердило руководство Машиностроительного техникума.

Работаем в стандартном режиме в своем здании, студенты вошли в свое русло. На сегодняшний день переезд в другое здание не обсуждается, пояснила редакции TagilCity.ru директор учебного заведения Елена Гильдерман.

Напомним, перед новым годом тагильчане рассказали о том, что здание Машиностроительного техникума на проспекте Вагоностроителей, 14а собираются законсервировать. Всех студентов учебного заведения на неделю отправили учиться в корпуса УрФУ на улице Красногвардейская, 59. Однако в институте заявили, что проводились мероприятия по профориентации.

О консервации здания Машиностроительного техникума рассказали тагильчане
Узнать подробнее

Материалы по теме
Невакцинированные студенты будут отстранены от учебы в Свердловской областиОтчислять непривитых от коронавируса студентов отказалось УрФУ в ЕкатеринбургеСроки сессии для студентов из Казахстана меняет УрФУ в Екатеринбурге
#Вагонка#Студенты#Машиностроительный техникум#Нижний Тагил#Эксклюзив#Общество
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25