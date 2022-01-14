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Уральский металлург требует 5 млн рублей компенсации за потерю ноги на производстве

14 января 12:08
Фото: 1MI
Свердловчанин судится с ПАО «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов», он требует 5 миллионов рублей за потерю ноги на производстве.

Житель Каменска-Уральского судится с работодателем. Причиной этого стал отказ металлургического комбината от выплаты в добровольном порядке денежной компенсации за утрату трудоспособности в размере 5 миллионов рублей.

Поработав на различных производствах, примерно год назад он устроился на Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов. Предприятие это выпускает, в том числе, и проволоку. Уже мечталось об ипотеке, но эти планы рухнули. 16 июля в ногу рабочего отлетела 50-килограммовая болванка. Хирурги спасли ему жизнь, но отрезали ногу из-за риска развития гангрены.

Межведомственная комиссия выявила многочисленные недостатки в организации производства, в том числе ослабленный контроль за безопасностью технологического процесса. С третьим разрядом прокатчика могли допускать на опасный участок только как ученика и притом в сопровождении наставника. Однако на деле пострадавший работал один.

Семья попросила у работодателя 5 миллионов рублей компенсации. Но супругам предложили, как они сами говорят, 1 миллион рублей и 500 тысяч рублей на изготовление протез. И еще доплату к больничному в размере ежемесячно выплачиваемых 14 700 рублей. Правда, только до того момента, как сделают искусственную ногу.

Суд по этому делу продолжается несколько месяцев, сообщает Е1. Пострадавший надеется на справедливость и непредвзятость решения.

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