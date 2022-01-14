Уральский металлург требует 5 млн рублей компенсации за потерю ноги на производстве

Поработав на различных производствах, примерно год назад он устроился на Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов. Предприятие это выпускает, в том числе, и проволоку. Уже мечталось об ипотеке, но эти планы рухнули. 16 июля в ногу рабочего отлетела 50-килограммовая болванка. Хирурги спасли ему жизнь, но отрезали ногу из-за риска развития гангрены.