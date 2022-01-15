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«Соцработницы» напали на пенсионера из Екатеринбурга и отобрали 450 тысяч рублей

15 января 07:00
Фото: 1MI
Две женщины под видом соцработниц совершили разбойное нападение на 90-летнего пенсионера из Екатеринбурга.

Происшествие случилось 14 января. Две женщины подошли к пожилому екатеринбуржцу на улице, представились социальными работницами и спросили о наличии денег дома. Получив положительный ответ, дамы отправились в квартиру пенсионера на улице Восточной вместе с хозяином, чтобы якобы переписать номера купюр перед предстоящим обменом.

Когда пенсионер увидел, что женщины пытаются подменить купюры, то они накинулись на старика, а одна из «соцработниц» брызнула ему в лицо из газового баллончика. В итоге преступницы скрылись с 450 тысячами рублей, оставив пенсионера без сбережений.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УМВД областной столицы. Стражи правопорядка просят горожан помочь в поиске преступниц.

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