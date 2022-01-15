«Соцработницы» напали на пенсионера из Екатеринбурга и отобрали 450 тысяч рублей

Когда пенсионер увидел, что женщины пытаются подменить купюры, то они накинулись на старика, а одна из «соцработниц» брызнула ему в лицо из газового баллончика. В итоге преступницы скрылись с 450 тысячами рублей, оставив пенсионера без сбережений.