Тагильчанин ограбил магазин и ударил бутылкой администратора

Поздним вечером 8 января в магазин на улице Ломоносова, 18 вошли двое мужчин. Они вели себя неадекватно. Один из них взял с полки бутылку со спиртным напитком стоимостью 750 рублей и прошел мимо кассы, но это заметили.
Вдогонку за грабителем бросился администратор. Он потребовал вернуть украденный товар или расплатиться. Но злоумышленник ударил молодого человека. Попал бутылкой по голове.
Администратор обратился в полицию. Правоохранители посмотрели видеозаписи с камер наружного наблюдения и без особого труда разыскали подозреваемого. Им оказался местный житель, уже судимый за подобное преступление, но тогда его не посадили.
Возбуждено уголовное дело по факту покушения на грабеж, сообщили в МУ МВД России «Нижнетагильское».