Второй подряд антирекорд по COVID-19 зафиксирован в Свердловской области

Впервые количество заразившихся за день - больше 600 человек. 261 случай заражения приходится на областной центр. Общее количество заболевших за время пандемии в Свердловской области превысило 205 тысяч человек.
Состоянии 326 пациентов оценивается как тяжелое, из них 135 находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Умерло от коронавируса за прошедшие сутки 20 жителей региона. Выздоровели и были отпущены домой 726 свердловчан, сообщили в областном оперштабе.
В России за прошедший день заболели 27 279 человек, 723 россиянина умерли от COVID-19.