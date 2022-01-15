Жители Асбеста остались без крещенских купаний из-за отсутствия воды

Нехватка воды случилась по вине малого количества осадков, которые пришлись на весенний, летний и осенний периоды. Об этом заявил директор муниципального учреждения физической культуры и спорта «Физкультурно–спортивный центр» Олег Чернядев. Он отметил, что в летний период уровень воды упал свыше, чем на 2 метра.