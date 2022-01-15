Жители Асбеста остались без крещенских купаний из-за отсутствия воды

Нехватка воды случилась по вине малого количества осадков, которые пришлись на весенний, летний и осенний периоды. Об этом заявил директор муниципального учреждения физической культуры и спорта «Физкультурно–спортивный центр» Олег Чернядев. Он отметил, что в летний период уровень воды упал свыше, чем на 2 метра.
Перед принятием решения на место выезжала комиссия, также прошло обследование Черемшанского пруда, в результате чего и пришлось отменить купания. Это сделано с целью предотвращения ЧП, сказал ТК «АТВ» начальник отдела общественной безопасности администрации Асбестовского городского округа Евгений Кутарев.
Напомним, 12 января стало известно, что на пруду в Серове ушел под лед трактор, который занимался подготовкой рождественской купели.