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Posted 17 января 2022, 05:15

Published 17 января 2022, 05:15

Modified 29 ноября 2024, 18:31

Updated 29 ноября 2024, 18:31

Эвакуированным в Екатеринбурге школьникам разрешили вернуться на занятия

Эвакуированным в Екатеринбурге школьникам разрешили вернуться на занятия

17 января 2022, 05:15
Фото: 1MI .
Утром 17 января в Екатеринбурге из-за угрозы терракта были эвакуированы несколько школ и гимназия. Здания проверяли сотрудники полиции при поддержке бойцов Росгвардии.

Первые уроки в школах Екатеринбурга были вновь сорваны. Как и в прошлый раз, причиной этого стали анонимные письма с угрозами о якобы заложенных в зданиях взрывных устройствах.

Образовательные учреждения проверяли кинологи с собаками областного УМВД. Поддержку им обеспечивали бойцы регионального управления Росгвардии. Во время эвакуации учащихся и персонала на улице дежурили бригады скорой и бойцы пожарно-спасальных частей МЧС.

Никаких мин, гранат и взрывчатки в ходе обследования зданий силовики не нашли, поэтому работу первой смены было решено возобновить, сообщили в пресс-службе администрации города.

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#Происшествия#Новости УрФО#Свердловская область#Школы#Минирование#Екатеринбург
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