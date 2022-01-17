Эвакуированным в Екатеринбурге школьникам разрешили вернуться на занятия

Posted 17 января 2022, 05:15
Published 17 января 2022, 05:15
Modified 29 ноября 2024, 18:31
Updated 29 ноября 2024, 18:31
Первые уроки в школах Екатеринбурга были вновь сорваны. Как и в прошлый раз, причиной этого стали анонимные письма с угрозами о якобы заложенных в зданиях взрывных устройствах.
Образовательные учреждения проверяли кинологи с собаками областного УМВД. Поддержку им обеспечивали бойцы регионального управления Росгвардии. Во время эвакуации учащихся и персонала на улице дежурили бригады скорой и бойцы пожарно-спасальных частей МЧС.
Никаких мин, гранат и взрывчатки в ходе обследования зданий силовики не нашли, поэтому работу первой смены было решено возобновить, сообщили в пресс-службе администрации города.