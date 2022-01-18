Поручения из-за первых случаев «омикрона» дал губернатор Евгений Куйвашев

По словам замгубернатора Павла Крекова, ранее центры могли одномоментно принимать до 6 тысяч звонков. На данный момент рассматривается возможность увеличения этого показателя до 20 тысяч. Кроме того, всем муниципальным образованиям поручено выделить муниципальные телефоны и указать их номера на сайтах. На данный момент также проводятся с сотовыми операторами переговоры по созданию дополнительных call-центров. Они будут работать по номеру 122, сообщает департамент информационной политики региона.