Поручения из-за первых случаев «омикрона» дал губернатор Евгений Куйвашев

Posted 18 января 2022, 06:03
Published 18 января 2022, 06:03
Modified 18 сентября 2022, 14:40
Updated 18 сентября 2022, 14:40
Сегодня мы стоим на пороге новой волны заболеваемости коронавирусом. Очевидно, что этого нам не избежать. Мы должны успеть принять исчерпывающие меры, чтобы затормозить распространение нового штамма — омикрон. Это вопрос безопасности, здоровья и жизни людей,сказал Евгений Куйвашев на совещании с ведущими экспертами здравоохранения.
В связи с этим губернатор поручил усилить работу call-центров, чтобы подготовить их к максимальному наплыву звонков.
По словам замгубернатора Павла Крекова, ранее центры могли одномоментно принимать до 6 тысяч звонков. На данный момент рассматривается возможность увеличения этого показателя до 20 тысяч. Кроме того, всем муниципальным образованиям поручено выделить муниципальные телефоны и указать их номера на сайтах. На данный момент также проводятся с сотовыми операторами переговоры по созданию дополнительных call-центров. Они будут работать по номеру 122, сообщает департамент информационной политики региона.
Ректор Уральского государственного медуниверситета Ольга Ковтун заявила, что вуз готов направить в центры и больницы студентов на помощь.
Также Евгений Куйвашев одним из приоритетных направлений по предотвращению новой волны коронавируса называет вакцинацию, в том числе и повторную. Он добавил, что должны быть нарощены объемы тестирования, сохранен резерв коек, лекарств и кислорода.