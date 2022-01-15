Свердловский врач Харитонов назвал «Омикрон» последней атакой COVID-19

Медик подчеркнул, что эпидемиологи должны понять, как управлять инфекцией. Один из способов — вакцинация. Однако стоит помнить и о своевременном определении больных, а также противоэпидемических мероприятиях и разобщении коллективов. Харитонов считает, что зафиксированный высокий прирост больных связан с прошедшими новогодними праздниками.