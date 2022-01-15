TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Свердловский врач Харитонов назвал «Омикрон» последней атакой COVID-19

15 января 11:31
Фото: 1MI
Главный эпидемиолог Екатеринбурга, главный внештатный специалист по медпрофилактике минздрава региона Александр Харитонов придерживается мнения, что омикрон-штамм — последняя атака коронавируса.

Харитонов сказал, что данная мутация не является последней, но при этом против штамма была выстроена хорошая защита. Интервью со специалистом опубликовал департамент информполитики региона.

Медик подчеркнул, что эпидемиологи должны понять, как управлять инфекцией. Один из способов — вакцинация. Однако стоит помнить и о своевременном определении больных, а также противоэпидемических мероприятиях и разобщении коллективов. Харитонов считает, что зафиксированный высокий прирост больных связан с прошедшими новогодними праздниками.

Напомним, 14 января стало известно, что Роспотребнадзор проведет обследование учащихся и педагогического состава на штаммы коронавируса в двух школах и детском саду Нижнего Тагила.

Обследование школьников на штаммы COVID-19 пройдет в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

Материалы по теме
Преждевременными выводы о появлении штамма COVID-19 «дельтакрон» считают в ВОЗПочти 700 случаев штамма коронавируса «омикрон» выявлено в РоссииОбследование школьников на штаммы COVID-19 пройдет в Нижнем Тагиле
#Штамм#Свердловская область#Вакцинация#Пандемия#Коронавирус#Здоровье
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25