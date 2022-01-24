67 классов закрыты на карантин из-за коронавируса в Екатеринбурге

Posted 24 января 2022, 09:29
Published 24 января 2022, 09:29
Modified 18 сентября 2022, 14:40
Updated 18 сентября 2022, 14:40
Еще 2 класса отправились на дистант из-за ОРВИ. Также в областной столице были закрыты 37 групп в детских садах, из которых 19 – из-за ковида, оставшиеся 18 – из-за сезонного вируса, сообщили в городском департаменте образования.
Напомним, что за минувшие сутки в регионе был побит абсолютный максимум по суточной заболеваемости COVID-19 за все время пандемии – заразились опасным вирусом 1202 человека.