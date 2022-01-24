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Posted 24 января 2022, 09:29

Published 24 января 2022, 09:29

Modified 18 сентября 2022, 14:40

Updated 18 сентября 2022, 14:40

67 классов закрыты на карантин из-за коронавируса в Екатеринбурге

67 классов закрыты на карантин из-за коронавируса в Екатеринбурге

24 января 2022, 09:29
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус
Уже 67 классов переведено на дистанционное обучение в Екатеринбурге из-за COVID-19.

Еще 2 класса отправились на дистант из-за ОРВИ. Также в областной столице были закрыты 37 групп в детских садах, из которых 19 – из-за ковида, оставшиеся 18 – из-за сезонного вируса, сообщили в городском департаменте образования.

Напомним, что за минувшие сутки в регионе был побит абсолютный максимум по суточной заболеваемости COVID-19 за все время пандемии – заразились опасным вирусом 1202 человека.

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#Коронавирус COVID-19#Коронавирус#Екатеринбург#Пандемия#Дистанционное обучение
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