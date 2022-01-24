Умерла 48-летняя начальница отделения ПДН в Нижнем Тагиле

24 января стало известно о смерти майора полиции Натальи Масленниковой, работавшей в ОП № 16 МУ МВД «Нижнетагильское» начальником отделения по делам несовершеннолетних. Причиной смерти стал инсульт, сообщил редакции TagilCity.ru знакомый с ситуацией источник.