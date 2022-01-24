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Posted 24 января 2022, 05:18

Published 24 января 2022, 05:18

Modified 19 июня 2022, 17:51

Updated 19 июня 2022, 17:51

Умерла 48-летняя начальница отделения ПДН в Нижнем Тагиле

Умерла 48-летняя начальница отделения ПДН в Нижнем Тагиле

24 января 2022, 05:18
Фото: 1MI.
Начальник отделения по делам несовершеннолетних ОП № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» Наталья Масленникова ушла из жизни на 48 году жизни.

24 января стало известно о смерти майора полиции Натальи Масленниковой, работавшей в ОП № 16 МУ МВД «Нижнетагильское» начальником отделения по делам несовершеннолетних. Причиной смерти стал инсульт, сообщил редакции TagilCity.ru знакомый с ситуацией источник.

В ОП № 16 информацию не опровергли и попросили связаться с начальником отдела позже.

UPD: в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» информацию о смерти Натальи Масленниковой подтвердили, от комментариев отказались.

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