Умерла 48-летняя начальница отделения ПДН в Нижнем Тагиле

Posted 24 января 2022, 05:18
Published 24 января 2022, 05:18
Modified 19 июня 2022, 17:51
Updated 19 июня 2022, 17:51
24 января стало известно о смерти майора полиции Натальи Масленниковой, работавшей в ОП № 16 МУ МВД «Нижнетагильское» начальником отделения по делам несовершеннолетних. Причиной смерти стал инсульт, сообщил редакции TagilCity.ru знакомый с ситуацией источник.
В ОП № 16 информацию не опровергли и попросили связаться с начальником отдела позже.
UPD: в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» информацию о смерти Натальи Масленниковой подтвердили, от комментариев отказались.