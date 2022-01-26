Данные по числу попавших в больницу с COVID-19 раскрыл свердловский оперштаб

Показатель отражает, какой уровень заболеваемости был 3-5 дней назад. Если штамм «омикрон» преобладает, то госпитализация держится на уровне 3-5% от новых случаев. Такие данные в США и ЮАР. При преобладании штамма «дельта» уровень госпитализации составляет минимум 10%, рассказал врач и эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев.