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Posted 26 января 2022, 15:32

Published 26 января 2022, 15:32

Modified 18 сентября 2022, 14:43

Updated 18 сентября 2022, 14:43

Данные по числу попавших в больницу с COVID-19 раскрыл свердловский оперштаб

Данные по числу попавших в больницу с COVID-19 раскрыл свердловский оперштаб

26 января 2022, 15:32
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус
Статистику по числу госпитализаций больных коронавирусом в России, в том числе и Свердловской области теперь публикует оперативный штаб. По словам эксперта, данные позволяют понять, какой реальный уровень заболеваемости в стране и регионе.

Показатель отражает, какой уровень заболеваемости был 3-5 дней назад. Если штамм «омикрон» преобладает, то госпитализация держится на уровне 3-5% от новых случаев. Такие данные в США и ЮАР. При преобладании штамма «дельта» уровень госпитализации составляет минимум 10%, рассказал врач и эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев.

В России на данный момент есть оба штамма, но, по словам Соловьева, в Москве, вероятно, преобладает «омикрон». Это 60% минимум. В регионах данный уровень держится на 40% в крупных городах.

Это значит, что ежедневно в стране может инфицироваться как минимум 256 000 человек — в 4 раза больше официальной цифры (67 809 случаев), написал Александр Соловьев в своем Telegram-канале.

Эксперт считает, что через 7-10 дней уровень заболеваемости может составить до 427 человек в сутки. В результате заболеваемость составляет сейчас, рассказывает Соловьев, 890 случаев на 100 тысяч человек.

Напомним, очередной антирекорд по заболеваемости коронавирусом зафиксирован в Свердловской области 26 января. За сутки оперштаб подтвердил 1364 новых случая.

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#Коронавирус COVID-19#Коронавирус#Свердловская область#Статистика#Пандемия#Омикрон
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