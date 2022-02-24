Слесарь из Серова задержан по подозрению в насилии над падчерицей в течение 8 лет

Posted 24 февраля 2022, 07:02
Published 24 февраля 2022, 07:02
Modified 18 сентября 2022, 14:49
Updated 18 сентября 2022, 14:49
С заявлением в полицию обратился инспектор ПДН, который узнал о происходящем от учителя школы, где учится 16-летняя пострадавшая.
Семья считается благополучной. Однако девочка решила рассказать, как с 2012 по 2020 года отчим ее насиловал. Делал он это, по словам девочки, когда мама отсутствовала дома, пишет «КП-Екатеринбург».
На данный момент мужчина задержан и следствие, возможно, по словам источника, будет ходатайствовать об аресте. В случае возбуждения уголовного дела подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.
Собеседник отмечает, что ранее проблем с законом у слесаря не возникало. Он на заводе на хорошем счету.