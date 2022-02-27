На изъятие техники приставами у бабушки из-за «долга» пожаловалась свердловчанка

Posted 27 февраля 2022, 18:12
Published 27 февраля 2022, 18:12
Modified 29 ноября 2024, 18:31
Updated 29 ноября 2024, 18:31
По словам потерпевшей, в конце 2021 годна Госуслугах ей пришло уведомление о задолженности по коммунальным платежам, которую нужно оплатить судебным приставам. Девушка отметила, что она никогда не имела долгов по этим платежам, поэтому она не обратила особого внимания на это.
Однако 25 февраля в квартиру к ее 82-летней бабушки явились судебные приставы и изъяли дорогую технику на сумму в 300 тысяч рублей, не предъявив документы, сообщила свердловчанка Е1.
Видеокамеры на парковке зафиксировали, что изъятое имущество было небрежно донесено и положено в багажник легковой машины. Пострадавшая написала заявление в полицию, так как приставы оценили имущество в сумму в 30 тысяч рублей и пояснили, что возвратят технику только после того, как будет оплачена задолженность в 100 тысяч.
Однако в ФССП отметили, что должник был вовремя уведомлен о возбуждении исполнительного производства, но не явился к приставам и вовремя не оплатил долг.
Напомним, судебные приставы отыскали в больнице мужчину, который задолжал дочери 600 тысяч рублей по алиментам. Информация о неплательщике поступила из местной, больницы, когда должник сломал ногу.