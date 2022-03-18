Стоит ли брать квартиру в ипотеку, и как в Свердловской области тает лёд

Другой силовик отделался только штрафом за то, что хотел помочь — осужденные из ИК-12 попросили сотрудника этой же колонии принести им несколько аудиоплейеров, игровую приставку и два мобильника. То ли жалко их бывшему сотруднику ГУФСИН стало, то ли заработать захотел (по материалам дела, он получил всего около 10 тысяч рублей), но свердловчанин пошел на сделку с осужденными. Теперь и сам стал по другую сторону закона.