Работники уходят в вынужденные отпуска, а экс-мэра Ройзмана оштрафовали

Posted 29 марта 2022, 17:21
Published 29 марта 2022, 17:21
Modified 29 ноября, 18:37
Updated 29 ноября, 18:37
На предприятии «Уралвагонзавод» подтвердили перевод части работников вагоносборочного производства в вынужденные отпуска с сохранением 2/3 оплаты труда. Причина - переналадка конвейера для производства продукции. Численность сотрудников не уточняется.
Два детсада в поселке Горноуральский под Нижним Тагилом, закрытые на месяц из-за качества воды, вновь распахнули свои двери. Во вторично отобранных пробах воды не обнаружили нарушений санитарных показателей.
Перерасчет за воду с запахом фекалий жителям поселка Горноуральский сделают только по заявлению жильцов. При этом непонятно, куда им обращаться: в управляющую или ресурсную компанию.
В выходные в Нижнем Тагиле выявили пятикратное превышение сероводорода в воздухе. Наибольшая концентрация ядовитых веществ была зафиксирована в воскресенье, 27 марта.
Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана вызвали в полицию по делу о дискредитации Вооруженных сил России. Суд приговорил бывшего градоначальника к штрафу в размере 100 тысяч рублей по двум протоколам.