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Posted 29 марта 2022, 17:21

Published 29 марта 2022, 17:21

Modified 29 ноября, 18:37

Updated 29 ноября, 18:37

Работники уходят в вынужденные отпуска, а экс-мэра Ройзмана оштрафовали

29 марта 2022, 17:21
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
«Уралвагонзавод» подтвердил перевод части сотрудников в вынужденные отпуска, а бывшего мэра Екатеринбурге Ройзмана вызвали в полицию по делу о дискредитации российской армии – рассказываем о самых интересных событиях вторника, 29 марта, в Нижнем Тагиле и Свердловской области.

На предприятии «Уралвагонзавод» подтвердили перевод части работников вагоносборочного производства в вынужденные отпуска с сохранением 2/3 оплаты труда. Причина - переналадка конвейера для производства продукции. Численность сотрудников не уточняется.

Два детсада в поселке Горноуральский под Нижним Тагилом, закрытые на месяц из-за качества воды, вновь распахнули свои двери. Во вторично отобранных пробах воды не обнаружили нарушений санитарных показателей.

Перерасчет за воду с запахом фекалий жителям поселка Горноуральский сделают только по заявлению жильцов. При этом непонятно, куда им обращаться: в управляющую или ресурсную компанию.

В выходные в Нижнем Тагиле выявили пятикратное превышение сероводорода в воздухе. Наибольшая концентрация ядовитых веществ была зафиксирована в воскресенье, 27 марта.

Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана вызвали в полицию по делу о дискредитации Вооруженных сил России. Суд приговорил бывшего градоначальника к штрафу в размере 100 тысяч рублей по двум протоколам.

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Розман заплатит 100 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ
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#Общество#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
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