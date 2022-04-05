Взрыв произошел в квартире дома в Верхней Пышме из-за чайника на плите

Posted 5 апреля 2022, 04:57
Published 5 апреля 2022, 04:57
Modified 18 сентября 2022, 15:00
Updated 18 сентября 2022, 15:00
ЧП не имеет криминального характера, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Вечером владелец квартиры поставил на газовую плиту чайник. Позднее открылась дверца холодильника и случился хлопок.
Прибывшими на место сотрудниками МВД установлено, что в квартире проживает мужчина 1962 года рождения. Он является инвалидом первой группы. Вместе с ним проживает его сын. В момент происшествия он находился на работе.
На данный момент в квартире перекрыт газ. Обстоятельства устанавливаются. О пострадавших данных не поступало, а эвакуировать жильцов не пришлось.