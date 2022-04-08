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Posted 8 апреля 2022, 14:47

Published 8 апреля 2022, 14:47

Modified 29 ноября, 18:38

Updated 29 ноября, 18:38

Тагильский воздух пропитан диоксидом азота, а на ГГМ планируют построить новую школу

8 апреля 2022, 14:47
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
Как незаконная лесопилка работает под Нижним Тагилом, почему таксисты поднимают цены, кому задолжало госпредприятие — рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях этой пятницы, 8 апреля, в Нижнем Тагиле и Свердловской области.

Питерская «дочка» Уралвагонзавода из Нижнего Тагила задолжала своим сотрудникам 1,3 миллиона рублей, сообщил подписчик TagilCity.ru. Большей долей (почти 52%) предприятия-должника владеет тагильский УВЗ. Задолженность уже начали погашать, что подтвердил и собеседник редакции.

Тагильский воздух в очередной раз бьет рекорды по анти-чистоте. Атмосфера над нашим городом 8 апреля была пропитана диоксидом азота, превышающим нормы в 4,5 раза.

Из-за работающей больше 10 лет незаконной лесопилки жители Малой Лаи боятся пожаров. Земля предпринимателя захламлена опилками и обрезками. Соседей беспокоит и бесконечный шум от работающих бензопил и станков. Предприятие признали незаконным, как и то, чем там занимаются. В чем суть противостояния дровосека и селян, читайте в нашем материале.

Изыскания для новой школы на ГГМ на 1200 мест обойдутся мэрии в 1,1 миллион рублей. Новое образовательное учреждение появится в микрорайоне Александровский. Школа будет четырехэтажная, с большим подвалом.

На изыскания для строительства новой школы на ГГМ в Нижнем Тагиле выделено 1,1 млн
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Извозчики в Нижнем Тагиле решили поднять стоимость частных поездок. Например, сервис «Яндекс.Такси» принял такое решение, чтобы улучшить экономику поездок, а также чтобы частично компенсировать рост цен на содержание и ремонт автомобилей, так как парк, в основном, состоит из иномарок.

Тагильский «Мегамарт» становится… «Магнитом». Сеть первых магазинов сливается со второй. Сотрудница «Мегамарта» на Вагонке поделилась, что переход под новый бренд будет постепенным. Как и когда это произойдет, читайте ниже.

Тагильские «Мегамарты» переходят под бренд «Магнита»
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Незнакомец в Екатеринбурге проследил за группой подростков, подкараулил одного из них и ударил по лицу. В полиции начали проверку по данному факту.

Незнакомец выследил и напал на 10-летнего мальчика из Екатеринбурга
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В сети магазинов «Магнит» в Екатеринбурге начали заносить данные всех покупателей в компьютер. Свердловчанам говорят, что для удобства и проверки возраста, с которого можно приобретать сигареты и алкоголь. О реальных причинах такого решения читайте ниже.

#Общество#Новости УрФО#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Нижний Тагил#Итоги
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