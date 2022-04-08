Тагильский воздух пропитан диоксидом азота, а на ГГМ планируют построить новую школу

Из-за работающей больше 10 лет незаконной лесопилки жители Малой Лаи боятся пожаров. Земля предпринимателя захламлена опилками и обрезками. Соседей беспокоит и бесконечный шум от работающих бензопил и станков. Предприятие признали незаконным, как и то, чем там занимаются. В чем суть противостояния дровосека и селян, читайте в нашем материале.