Тагильский воздух пропитан диоксидом азота, а на ГГМ планируют построить новую школу

Posted 8 апреля 2022, 14:47
Published 8 апреля 2022, 14:47
Modified 29 ноября, 18:38
Updated 29 ноября, 18:38
Питерская «дочка» Уралвагонзавода из Нижнего Тагила задолжала своим сотрудникам 1,3 миллиона рублей, сообщил подписчик TagilCity.ru. Большей долей (почти 52%) предприятия-должника владеет тагильский УВЗ. Задолженность уже начали погашать, что подтвердил и собеседник редакции.
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