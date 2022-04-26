Отлавливать собак в Тагиле будет благотворительный фонд «Добрые руки»

Posted 26 апреля 2022, 14:17
Published 26 апреля 2022, 14:17
Modified 29 ноября, 18:38
Updated 29 ноября, 18:38
Это была единственная заявившаяся на тендер организация, аукцион признан не состоявшимся. Отлов собак без владельцев будет осуществляться до 30 июля, а услуги оказываться до 31 августа 2022 года. Заказчиком выступало МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Нижнего Тагила.
Благотворительный фонд «Добрые руки» зарегистрирован в 2011 году. С 2016 года руководителем является Алена Казакова. Организация была поставщиком в 25 госконтрактах на сумму 21,9 миллиона рублей для МКУ «Управление Хозяйством ГГО», МКУ «СЗГХ» и других заказчиков.
По контракту, на одно бездомное животное выделено 4 090 рублей. За эту сумму подрядчик должен отловить собаку, доставить ее в питомник, вакцинировать, стерилизовать и вернуть на прежнее место обитания (если животное не агрессивное).
При отлове необходимо соблюдать гуманные способы и использовать приманки или сачки, а также обездвиживающие препараты. Работы нельзя проводить без заказа-наряда от заказчика и в присутствии детей.
Напомним, в Свердловской области появилась интерактивная карта, с помощью которой жители могут оставить заявку на отлов бездомных животных.