Сайт Tagilcity.ru атаковали хакеры, а глава Тагила Владислав Пинаев уехал на Донбасс

15 и 16 мая больше двухсот региональных сайтов в 46 городах России подверглись атаке хакеров. Не стали исключением и 22 новостных сайта холдинга 1MI, в том числе и TagilCity.ru. При этом атакой занимались не продвинутые и заматеревшие хакеры, а сотни обычных пользователей глобальной паутины. Как наши специалисты «лечили» серверы и почему атака вообще стала возможна, читайте в нашем материале.