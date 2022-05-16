tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 мая 2022, 15:18

Published 16 мая 2022, 15:18

Modified 29 ноября, 18:42

Updated 29 ноября, 18:42

Сайт Tagilcity.ru атаковали хакеры, а глава Тагила Владислав Пинаев уехал на Донбасс

16 мая 2022, 15:18
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
Почти сутки сайт TagilCity.ru не работал из-за хакерских атак, подрядчик моста на Циолковского сам переносит сроки работ без согласования с мэрией, а в центре города торгуют контрафактом — рассказываем о самых обсуждаемых и интересных событиях за три дня — с 14 по 16 мая — в Нижнем Тагиле и Свердловской области.

15 и 16 мая больше двухсот региональных сайтов в 46 городах России подверглись атаке хакеров. Не стали исключением и 22 новостных сайта холдинга 1MI, в том числе и TagilCity.ru. При этом атакой занимались не продвинутые и заматеревшие хакеры, а сотни обычных пользователей глобальной паутины. Как наши специалисты «лечили» серверы и почему атака вообще стала возможна, читайте в нашем материале.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев уехал в самое пекло — на Донбасс. Там градоначальник планирует подписать 17 мая соглашение об отношениях и будущем взаимодействии Тагила и Луганска.

В тагильской мэрии опровергли информацию о переносе сроков строительства моста на Циолковского. Согласно подписанным и утверждённым документам, конечной датой, когда движение по путепроводу будет открыто, является начало, а не конец июля. Кто и зачем переносит сроки, а также что грозит подрядчику, читайте ниже.

В пятый раз в Нижнем Тагиле пройдёт фестиваль уличного спорта. Подать заявки смогут все желающие до конца мая, а с 1 июня начнутся состязания. Если вы хотите стать лучшим среди уличных футболистов или филигранно прыгаете на резиночке, тогда информация ниже точно для вас.

Выгуливающие на территории ДК «Юбилейный» своих питомцев тагильчане то ли не видят развешанные по периметру объявления, то ли игнорируют их. Кстати, понять суть вывесок не так уж и сложно — на территории дворца культуры гулять с собаками запрещено.

Полицейские нашли тех, кто разбил стекла у ларьков на привокзальной площади в Нижнем Тагиле. Зачем группа молодых людей взяла в руки арматуру, а также кто будет платить за их приключения, читайте ниже.

За 18 «полторашек» контрафактного алкоголя, которые перед новым годом правоохранители нашли в одном из магазинов в центре Нижнего Тагила, предпринимателя оштрафовал суд. 10 тысяч рублей он обязан выплатить государству, а всю продукцию — уничтожить.

Свердловчанин, будучи под действием алкоголя, решил придумать свои правила дорожного движения в центре Екатеринбурга. После приезда представителей закона, дебошир не успокоился, стал называть себя полковником и даже попытался помочиться на ехавшие мимо автомобили.

Атаковали свердловчан не только хакеры, но и клещи — на насекомых жалуются жители больших и малых городов региона. От укусов страдают как взрослые, так и дети. Как и где уже обработали территории, а также какие меры стоит принимать в случае укуса клеща, читайте ниже.

Материалы по теме
Кланы-2022 в Нижнем Тагиле: как правят городом чиновники и силовики, заводы и бизнес
#Общество#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Нижний Тагил#Эксклюзив#Владислав Пинаев#Итоги
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика