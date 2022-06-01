По-новому регистрировать пользователей соцсетей призвал СК РФ

Posted 1 июня 2022, 05:29
Published 1 июня 2022, 05:29
Modified 19 августа 2024, 22:18
Updated 19 августа 2024, 22:18
По мнению СК, это необходимо для воспрепятствования распространению опасной информации. Ныне действующие принципы часто не дают возможность оперативно блокировать запрещенные материалы и привлекать к ответственности тех, кто их публикует, сказала РИА «Новости» замглавы СК России Елена Леоненко.
Годом ранее Роскомнадзор предлагал сделать обязательными условиями пользования соцсетями предоставление точного имени, паспортных данных, адреса проживания и подробной контактной информации. Однако позже в ведомстве все же посчитали излишним запрашивать у юзеров персональные данные из паспортов, сообщают «Новые Известия»