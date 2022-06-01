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Posted 1 июня 2022, 05:29

Published 1 июня 2022, 05:29

Modified 19 августа 2024, 22:18

Updated 19 августа 2024, 22:18

По-новому регистрировать пользователей соцсетей призвал СК РФ

По-новому регистрировать пользователей соцсетей призвал СК РФ

1 июня 2022, 05:29
Фото: 1MI.
Следственный комитет России настаивает на необходимости смены правил регистрации в соцсетях.

По мнению СК, это необходимо для воспрепятствования распространению опасной информации. Ныне действующие принципы часто не дают возможность оперативно блокировать запрещенные материалы и привлекать к ответственности тех, кто их публикует, сказала РИА «Новости» замглавы СК России Елена Леоненко.

Годом ранее Роскомнадзор предлагал сделать обязательными условиями пользования соцсетями предоставление точного имени, паспортных данных, адреса проживания и подробной контактной информации. Однако позже в ведомстве все же посчитали излишним запрашивать у юзеров персональные данные из паспортов, сообщают «Новые Известия»

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#Общество#Пользователи интернета#Регистрация#Роскомнадзор#Соцсеть#Контент#СК РФ##2
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