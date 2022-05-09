Тагильчане нашли воришек из кофейни через соцсети

Тагильчане нашли воришек из кофейни через соцсети
Видео

Сегодня, 13:58
Житель Нижнего Тагила самостоятельно нашел в соцсетях подростка, укравшего из кофейни кекс.
Видео:Михаил Пичугин

Благодаря соцсетям жители Нижнего Тагила самостоятельно нашли воров из кофейни «Coffee like». Видео на котором запечатлены воришки в редакцию TagilCity.ru прислал Михаил Пичугин.

Как сообщает Михаил, кража произошла вчера, 8 мая, в кофейне «Coffee like», которая находится в ТРЦ «Депо». ЧП случилось примерно в 17.50.

На ролике видно, как два подростка, один из которых выглядит постарше, подходят к прилавку заведения и рассматривают его содержимое. За прилавком никого нет, поэтому подростки сперва обходят его, затем смотрят по сторонам и решаются взять по одному печенью каждому, после чего уходят.

Чуть позже Михаил опубликовал у себя в соцсетях ссылку на одного из воров. Его мужчина нашел благодаря видеоролику.

После произошедшего, опубликованного в соцсетях, мама одного из мальчиков возмутилась тем, что мужчина поднял волну негодования в отношении ее сына. Женщина написала Михаилу предложение возместить сумму украденного ее ребенком кекса, но чтобы пострадавшая сторона не обращалась в полицию. Также мать заявила, что знает родителей второго воришки. Она сказала, что его мама употребляет алкоголь.

Она думает заплатить мне 100 рублей и забыли? Ущерб за кекс в 100 рублей и разошлись?возмутился Михаил.

Также по словам Михаила, он уже обратился в полицию с заявлением о краже. Мужчина утверждает, что к одному из подростков уже выезжали представители ПДН.

В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» TagilCity.ru рассказали, что по данному факту проводится проверка.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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