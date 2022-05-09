Тагильчане нашли воришек из кофейни через соцсети

После произошедшего, опубликованного в соцсетях, мама одного из мальчиков возмутилась тем, что мужчина поднял волну негодования в отношении ее сына. Женщина написала Михаилу предложение возместить сумму украденного ее ребенком кекса, но чтобы пострадавшая сторона не обращалась в полицию. Также мать заявила, что знает родителей второго воришки. Она сказала, что его мама употребляет алкоголь.