Тагильчане нашли воришек из кофейни через соцсети

Благодаря соцсетям жители Нижнего Тагила самостоятельно нашли воров из кофейни «Coffee like». Видео на котором запечатлены воришки в редакцию TagilCity.ru прислал Михаил Пичугин.
Как сообщает Михаил, кража произошла вчера, 8 мая, в кофейне «Coffee like», которая находится в ТРЦ «Депо». ЧП случилось примерно в 17.50.
На ролике видно, как два подростка, один из которых выглядит постарше, подходят к прилавку заведения и рассматривают его содержимое. За прилавком никого нет, поэтому подростки сперва обходят его, затем смотрят по сторонам и решаются взять по одному печенью каждому, после чего уходят.
Чуть позже Михаил опубликовал у себя в соцсетях ссылку на одного из воров. Его мужчина нашел благодаря видеоролику.
После произошедшего, опубликованного в соцсетях, мама одного из мальчиков возмутилась тем, что мужчина поднял волну негодования в отношении ее сына. Женщина написала Михаилу предложение возместить сумму украденного ее ребенком кекса, но чтобы пострадавшая сторона не обращалась в полицию. Также мать заявила, что знает родителей второго воришки. Она сказала, что его мама употребляет алкоголь.
Она думает заплатить мне 100 рублей и забыли? Ущерб за кекс в 100 рублей и разошлись?возмутился Михаил.
Также по словам Михаила, он уже обратился в полицию с заявлением о краже. Мужчина утверждает, что к одному из подростков уже выезжали представители ПДН.
В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» TagilCity.ru рассказали, что по данному факту проводится проверка.