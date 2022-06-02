tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 июня 2022, 05:11

Published 2 июня 2022, 05:11

Modified 29 ноября, 18:43

Updated 29 ноября, 18:43

Двухлетняя девочка пострадала в ДТП с двумя иномарками в Нижнем Тагиле

2 июня 2022, 05:11
Двухлетняя девочка пострадала во время ДТП с двумя иномарками на перекрестке улиц Красноармейская и Космонавтов в Нижнем Тагиле. Инцидент произошел 1 июня около 18.00.

По предварительной информации, водитель Ford Fusion 40-летний мужчина ехал со стороны улицы Победы в сторону Красноармейской. Во время поворота у дома на улице Космонавтов, 11 он не пропустил Toyota RAV4 под управлением 27-летнего мужчины, что привело к столкновению, сообщили в Отделе пропаганды ГИБДД.

В результате пострадала 25-летняя пассажирка Toyota и ее двухлетняя дочка. Они обе получили ушибы и после осмотра врачей отпущены домой.

Сам водитель авто пояснил, что ехал на зеленый сигнал светофора, а во время проезда перекрестка не заметил Ford, который поворачивал налево. В результате столкновения избежать не удалось.

Сразу после столкновения водитель Fofd уехал, но был задержан позднее. Он отказался от проведения процедуры медосвидетельствования. В отношении него были составлены протоколы за оставление места ДТП и отказ от прохождения медпроцедуры. Автомобиль был изъят и помещен на штрафстоянку.

Материалы по теме
Рецидивист из Березовского ранил ножом пострадавшего в ДТП мужчинуПострадавший ребенок и улетевший мотоциклист: два ДТП произошло на Вые в Тагиле
#Происшествия#Нижний Тагил#Дети#ДТП
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика