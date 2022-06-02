Двухлетняя девочка пострадала в ДТП с двумя иномарками в Нижнем Тагиле

Сразу после столкновения водитель Fofd уехал, но был задержан позднее. Он отказался от проведения процедуры медосвидетельствования. В отношении него были составлены протоколы за оставление места ДТП и отказ от прохождения медпроцедуры. Автомобиль был изъят и помещен на штрафстоянку.