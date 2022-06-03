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Posted 3 июня 2022, 14:10

Published 3 июня 2022, 14:10

Modified 19 августа 2024, 22:18

Updated 19 августа 2024, 22:18

«Алые паруса» вместо оперы про Христа покажут пермские артисты на Ural Music Night

«Алые паруса» вместо оперы про Христа покажут пермские артисты на Ural Music Night

3 июня 2022, 14:10
Фото: 1MI.
Мюзикл «Алые паруса» представят артисты Пермского академического Театра-Театра на «Уральской ночи музыки» 24 июня. Постановка заменит ранее планировавшуюся к исполнению рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда».

Вынужденный отход от намеченного плана обоснован тем, что правообладатели британской рок-оперы отказали пермскому коллективу в продлении лицензии на ее исполнение.

Однако репертуар пермского театра достаточного велик, так что быстро удалось подобрать достойную замену, мюзикл по сюжету знаменитой повести-феерии Грина «Алые паруса».

Горожане смогут увидеть мюзикл на площади 1905 года. Там же будут в унисон петь и играть Екатерининский хор и хор Sinara Singers.

А на других фестивальных площадках состоятся модные показы, танцевальные шоу, сольные и коллективные концерты звезд эстрады, сообщила пресс-атташе «Уральской ночи музыки».

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