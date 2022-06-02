День защиты детей отметили в Нижнем Тагиле фестивалями и концертами

День защиты детей отметили в Нижнем Тагиле фестивалями и концертами
День защиты детей отметили в Нижнем Тагиле фестивалями и концертами
Сегодня, 08:05Свободное времяФото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Насыщенной культурной программой в первый день лета в Нижнем Тагиле встретили Международный день защиты детей.

Наиболее масштабным мероприятием тагильского праздника стал приуроченный к грядущему юбилею города пятый открытый фестиваль духовых оркестров «Аккорды лета». Детские и взрослые коллективы впечатлили виртуозным исполнением музыкальных композиций, нарядными костюмами и стройностью парадных расчетов.

Местом официального старта фестиваля избрали Театральную площадь. К собравшимся обратился мэр Владислав Пинаев. В своей речи он с воодушевлением отметил тенденцию ежегодного прироста количества выступающих и пополнение перечня точек на карте, откуда юные музыканты и их наставники приезжают в Нижний Тагил.

Наш оркестр принимал участие в фестивале первый раз. Остались только положительные впечатления, детям очень понравилось, они играли от души, рассказал TagilCity.ru руководитель детского духового оркестра «Виват, друзья!» тагильской детской школы искусств №1 Юрий Ремизов.

Запоминающимся образом прошел и танцевальный конкурс среди детей-сирот «Яркие дети за мир на планете». В состав экспертной комиссии, оценивающей номера участников, вошел в том числе мэр города. Конкуренция на конкурсе здоровая. Все танцоры выражали друг другу поддержку и радовались успехам товарищей.

Кроме того, праздник останется в памяти у побывавших на концерте, подготовленном силами Дворца национальных культур, у присоединившихся к веселым играм, устроенным дворцом культуры «Горняк», у посетивших творческие встречи, смотры, спектакли, выставки в школах, библиотеках, музеях и театрах города, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Сюжеты:
Нижний ТагилНовости УрФО
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