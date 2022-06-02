День защиты детей отметили в Нижнем Тагиле фестивалями и концертами

Местом официального старта фестиваля избрали Театральную площадь. К собравшимся обратился мэр Владислав Пинаев. В своей речи он с воодушевлением отметил тенденцию ежегодного прироста количества выступающих и пополнение перечня точек на карте, откуда юные музыканты и их наставники приезжают в Нижний Тагил.