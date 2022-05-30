Звезда эстрады MakSim станет хедлайнером на «Уральской ночи музыки»

На сцене перед киноконцертным театром «Космос» в Екатеринбурге в рамках фестиваля «Уральская ночь музыки» 24 июня 2022 года с обширной программой выступит певица MakSim. Титулованная исполнительница представит как давно выпущенные хиты, так и недавно созданные композиции.
Всего на фестивале выступят свыше двух тысяч артистов различных направлений, от поп-музыки до джаза, от панка до рока. Проще определиться, на какой из многочисленных площадок, можно с помощью мобильного приложения Ural Music Night.
Практически каждый сможет найти музыку по душе, а вход совершено бесплатный, сообщают организаторы фестиваля, проводимого в центре Екатеринбурга при содействии Президентского фонда культурных инициатив и Федерального агентства по делам молодежи.