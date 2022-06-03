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Posted 3 июня 2022, 11:06

Published 3 июня 2022, 11:06

Modified 18 сентября 2022, 15:14

Updated 18 сентября 2022, 15:14

Свердловчане смогут арендовать землю за рубль

Свердловчане смогут арендовать землю за рубль

3 июня 2022, 11:06
Фото: 1MI.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал постановление о предоставлении желающим земли под сельхозугодья за рубль.

Символическая арендная плата вводится за территории, не возделывавшиеся, минимум, с 2019 года. Льгота будет сохраняться с 3 июня и до конца года.

Цель введения данной меры - ввод в экономический оборот запущенных земельных участков. По расчетам руководства региона, практически бесплатная аренда позволит вернуть в оборот свыше 3 тысяч гектар давно заброшенных земель.

О расположении и характеристиках предлагаемых участков можно узнать на портале областного министерства по управлению госимуществом, сообщается на официальном сайте правительства Свердловской области.

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#Экономика#Новости УрФО#Сельское хозяйство#Аренда#Евгений Куйвашев#Земля#Льгота
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