Свердловчане смогут арендовать землю за рубль

Posted 3 июня 2022, 11:06
Published 3 июня 2022, 11:06
Modified 18 сентября 2022, 15:14
Updated 18 сентября 2022, 15:14
Символическая арендная плата вводится за территории, не возделывавшиеся, минимум, с 2019 года. Льгота будет сохраняться с 3 июня и до конца года.
Цель введения данной меры - ввод в экономический оборот запущенных земельных участков. По расчетам руководства региона, практически бесплатная аренда позволит вернуть в оборот свыше 3 тысяч гектар давно заброшенных земель.
О расположении и характеристиках предлагаемых участков можно узнать на портале областного министерства по управлению госимуществом, сообщается на официальном сайте правительства Свердловской области.