О доходах за 2021 год отчитались заместители главы Нижнего Тагила

На втором месте по полученным доходам оказался замглавы города по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов, он получил за год 1,99 миллиона рублей. У него есть 1/5 доля квартиры площадью 175,6 м² и гаражный бокс в пользовании (30 м²). Помимо этого, у Алексея Бурдилова имеется автомобиль Volkswagen 2Н Amarok и лодка с мотором.