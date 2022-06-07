Раненых на Украине солдат успешно лечат в Екатеринбурге

Posted 7 июня 2022, 16:46
Published 7 июня 2022, 16:46
Modified 29 ноября 2024, 18:43
Updated 29 ноября 2024, 18:43
Пострадавших направляют в военный клинический госпиталь № 354 Центрального военного округа Министерства обороны в Екатеринбурге.
Процесс лечения и реабилитации проходит быстро, большая часть военных вскоре идет на поправку, отметил полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев в ходе пресс-конференции для журналистов 7 июня.
По словам Якушева, врачи прикладывают много усилий для оказания помощи потерпевшим. Медики полностью обеспечены оборудованием. Благодаря их усилиям, бойцы выздоравливают и даже уже возвращаются к исполнению боевого долга, сообщил политик.