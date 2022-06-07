Раненых на Украине солдат успешно лечат в Екатеринбурге

По словам Якушева, врачи прикладывают много усилий для оказания помощи потерпевшим. Медики полностью обеспечены оборудованием. Благодаря их усилиям, бойцы выздоравливают и даже уже возвращаются к исполнению боевого долга, сообщил политик.