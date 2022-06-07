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Posted 7 июня 2022, 16:46

Published 7 июня 2022, 16:46

Modified 29 ноября 2024, 18:43

Updated 29 ноября 2024, 18:43

Раненых на Украине солдат успешно лечат в Екатеринбурге

Раненых на Украине солдат успешно лечат в Екатеринбурге

7 июня 2022, 16:46
Фото: 1MI.
Сюжет
Операция на Украине
Получившие ранения при проведении спецоперации российские военнослужащие проходят лечение в Екатеринбурге.

Пострадавших направляют в военный клинический госпиталь № 354 Центрального военного округа Министерства обороны в Екатеринбурге.

Процесс лечения и реабилитации проходит быстро, большая часть военных вскоре идет на поправку, отметил полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев в ходе пресс-конференции для журналистов 7 июня.

По словам Якушева, врачи прикладывают много усилий для оказания помощи потерпевшим. Медики полностью обеспечены оборудованием. Благодаря их усилиям, бойцы выздоравливают и даже уже возвращаются к исполнению боевого долга, сообщил политик.

#Новости УрФО#Операция на Украине#Здоровье#Лечение#Госпиталь#Полпред#Раненые#Екатеринбург#Владимир Якушев
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