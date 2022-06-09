Татьяна Мерзлякова: «В Нижнем Тагиле больше нет обманутых дольщиков»

Подготовка по вводу дома к эксплуатации началась в апреле 2022 года, сейчас мы ее заканчиваем. Некоторые граждане уже заселились и живут в квартирах. По договорам, которые заключали с застройщиком покупатели в 2016 году, отделка в помещениях не предусмотрена. Однако для сирот дополнительно была сделана отделка в квартирах, рассказал журналисту TagilCity.ru директор регионального фонда защиты прав граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков Сергей Киселев.