300 тысяч перевела тагильчанка мошенникам в надежде получить компенсацию за лекарства

По словам пенсионерки, ей позвонила женщина, которая представилась следователем. Мошенница рассказала, что тагильчанке положено 495 тысяч компенсации за ранее купленные лекарства. Затем с пострадавшей связался «юрист» компании, который сообщил, что для получения денег нужно оплатить 13 тысяч госпошлины, что пенсионерка и сделала.