300 тысяч перевела тагильчанка мошенникам в надежде получить компенсацию за лекарства

Posted 11 июня 2022, 11:14
Published 11 июня 2022, 11:14
Modified 29 ноября, 18:44
Updated 29 ноября, 18:44
По словам пенсионерки, ей позвонила женщина, которая представилась следователем. Мошенница рассказала, что тагильчанке положено 495 тысяч компенсации за ранее купленные лекарства. Затем с пострадавшей связался «юрист» компании, который сообщил, что для получения денег нужно оплатить 13 тысяч госпошлины, что пенсионерка и сделала.
Затем злоумышленники уговорили пожилую женщину оплатить две страховки. В общей сложности она перевел через банкомат более 300 тысяч рублей, однако денег так и не получила. Поняв, что ее обманули, пенсионерка написала заявление в одно из отделений полиции Нижнего Тагила. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».
Там отметили, что необходимо предупреждать пожилых родственников о телефонных мошенниках, чтобы заранее предотвращать преступления.
Напомним, 777 тысяч рублей лишилась 83-летняя тагильчанка. Мошенники выманили у нее деньги сообщив, что ее внучка спровоцировала дорожно-транспортное происшествие. Средства были нужны для того, чтобы виновница аварии «не села в тюрьму».