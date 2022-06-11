tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 июня 2022, 13:33

Published 11 июня 2022, 13:33

Modified 19 августа 2024, 22:17

Updated 19 августа 2024, 22:17

Свердловский экс-депутат наказан за дискредитацию армии

Свердловский экс-депутат наказан за дискредитацию армии

11 июня 2022, 13:33
Фото: 1MI.
Бывший председатель гордумы Асбеста Андрей Самарин привлечен к административной ответственности за распространение ложных сведений о действиях российских Вооруженных Сил.

Суд Асбеста приговорил экс-депутата к штрафу за публичные действия, порочащие русскую армию. Самарин в своем профиле в соцсетях опубликовал материал американского медиаагентства, в котором недостоверно описываются действия ВС РФ. Ранее политик уже привлекался к ответственности. В частности, мандата он лишился за сокрытие информации о дорогостоящей недвижимости.

Примечательно, что на недопустимое поведение политика обратил внимание известный активной гражданской позицией музыкант Вадим Самойлов. В ходе одного из выступлений он призвал однопартийцев Самарина и прокуратуру дать оценку его антироссийским действиям, сообщает «КП-Екатеринбург».

Материалы по теме
Тагильская художница Алиса Горшенина обжаловала штраф за дискредитацию ВС РФВадим Самойлов выступит на Дне молодежи 25 июня в Нижнем ТагилеПолиттехнолог Ярослав Ширшиков обвиняется в дискредитации ВС РФ
#Происшествия#Новости УрФО#Суд#Асбест#Штраф#Депутат#Армия#Наказание#Дискредитация
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика