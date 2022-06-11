Свердловский экс-депутат наказан за дискредитацию армии

Суд Асбеста приговорил экс-депутата к штрафу за публичные действия, порочащие русскую армию. Самарин в своем профиле в соцсетях опубликовал материал американского медиаагентства, в котором недостоверно описываются действия ВС РФ. Ранее политик уже привлекался к ответственности. В частности, мандата он лишился за сокрытие информации о дорогостоящей недвижимости.